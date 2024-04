Legno e tecnologia. Così gli studenti progettano il futuro

SPark è il progetto di una panchina ecosostenibile realizzata con tronchi recuperati dall’Oasi Lipu di Cesano Maderno e che permette di ricaricare telefonini e tablet con l’energia solare. L’hanno progettata e realizzata gli studenti della 1 C del corso di falegnameria e della 1 A del corso d’informatica del Centro di formazione professionale Terragni di Meda in collaborazione con le aziende Riva Mobili d’Arte e Ventuno Design 02 di Sara Selmi. Nella parte alta del tronco principale ci sono i pannelli solari collegati a una porta Usb. E online è possibile localizzare la panchina più vicina, sapere se è occupata e se qualcuno sta utilizzando la porta Usb. I primi due prototipi sono uno al Salone del Mobile di Milano, l’altro in mostra al Terragni in occasione del Fuorisalone. Un oggetto di arredo protagonista dell’evento insieme all’avveniristica macchina CNC a 7 assi per il laboratorio di falegnameria del Centro che permetterà di formare giovani sempre più tecnologici nel loro lavoro artigianale. "Non si deve più pensare al falegname come a Geppetto – le parole del sindaco di Meda, Luca Santambrogio al Fuorisalone –. Oggi i legnamè lavorano con l’ausilio del computer e sono super tecnologici". Questo, del resto, è anche l’obiettivo del progetto “I Mestieri del design“ che coinvolge il Terragni e 12 aziende di Meda (Busnelli Corporate, Berto, Cassina, Dameda, Emma, Flexform, Flou, Giorgetti, Paola Lenti, Longhi, Minotti, Riva Mobili d’arte).

Con le iniziative dei “Mestieri del design” - tra cui proprio il Fuorisalone - si offre ai giovani una corretta visione dei percorsi formativi sui “mestieri” legati al mondo della progettazione e della realizzazione di un prodotto di design, nel solco del talento personale. Falegnami, tappezzieri e cucitrici sono figure professionali qualificate che richiedono le competenze specifiche, la perizia e la maestria che hanno reso famose in tutto il mondo le aziende del distretto brianzolo per l’unicità e la perfezione dei propri prodotti. Anche con un’attenzione alla sostenibilità, come dimostrano le mostre “La sostenibilità della bellezza“ e “Vado in vacanza se riciclo“ visitabili fino a domani e realizzate dagli studenti dei corsi di grafica e animazione turistico-sportiva e del tempo libero.

Son.Ron.