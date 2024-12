L’educazione civica si studia in Comune

L’educazione civica? Si fa in Comune: a Concorezzo lezione sul campo per i bambini delle elementari. Confronto a 360 gradi, dal rapporto con le istituzioni, ai rifiuti, al protagonismi civico. Ad accogliere la quinta F della scuola di via Ozanam e la quinta B della scuola Marconi, il sindaco, Mauro Capitanio. Nei panni di cicerone, ha accompagnato i ragazzi alla scoperta del Municipio e dei suoi uffici. Prima, li ha intrattenuti raccontando i compiti dell’Amministrazione. Durante l’incontro gli alunni si sono trasformati in consiglieri: seduti nei banchi di maggioranza e opposizione hanno fatto domande e formulato proposte.