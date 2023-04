Le uova di cioccolato degli uomini dell’Arma per i piccoli pazienti

I Carabinieri regalano uova di cioccolato ai piccoli pazienti della Pediatria, all’ospedale di Vimercate. Ieri, il momento dolcissimo fra militari in servizio e carabinieri in congedo e i bambini che saranno costretti a trascorrere i giorni di festa in reparto. Ad accogliere la delegazione, l’intero staff, medici e infermieri guidati dal primario Marco Sala. Per tutti "il momento più bello è stato il sorriso dei piccoli degenti". Una mattinata di relax che ha fatto dimenticare i timori legati al ricovero anche alle famiglie.