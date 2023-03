Le tisane di Simonetta Quattro chiacchiere al ritmo lento del rito del tè

di Gualfrido Galimberti

Chi entra qui cerca soprattutto una caratteristica: la cordialità. Al bar e caffè di via Mazzini ci si sente proprio come a casa. Quando si apre la porta è impossibile non notare l’atmosfera decisamente familiare e, soprattutto, la grande simpatia di Simonetta Cereda, la titolare. Donna dal sorriso sempre pronto, ma anche sincero e mai di circostanza. Nata per stare in mezzo alla gente e per fare sentire tutti a proprio agio.

Chi ha voglia di quotidianità e atmosfere rilassate, qui trova il giusto indirizzo. I modi di fare, però, certamente non sono tutto. Il locale ha una specialità che lo rende unico in questa zona: questo è il regno degli amanti del tè e delle tisane. Una bella varietà e, cosa che non può passare inosservata, anche l’ottima qualità. "Sono aperta solo in orario diurno – racconta Simonetta – niente orari serali. Non è il posto di chi vuol tirare tardi a tutti i costi, è il locale di chi vuole stare bene in tranquillità. Non sono neanche specializzata negli aperitivi. Si può venire a prenderlo, ma direi che i clienti trovano soddisfazione soprattutto nei tè e nelle tisane. Queste danno anche un’idea del locale: qui si entra, si sorseggia qualcosa di buono, ci si dimentica del tempo e ci si lascia andare a lunghe chiacchierate". È dunque l’indirizzo preferito dalle mamme, quando non hanno l’impegno dei bambini che sono ancora in classe a scuola, anche se non mancano quelle che fanno tappa qui al momento dell’uscita. "Vengono anche le ‘sciurette’ – commenta Simonetta – ed è bello vedere che escono di casa perché qui stanno bene. Non mancano gli uomini, anche se li vedo in misura maggiore soprattutto il sabato e la domenica. È un locale senza eccessi, dove si può stare tranquilli. E, ridendo, ricordo sempre alle mie clienti che forse è anche uno dei pochi posti dove si può rimanere seduti per tre ore a chiacchierare prendendo soltanto un caffè. A me interessa che chi entra qui si senta a proprio agio". Certo non mancano gli habitué, anche chi in virtù della specializzazione del locale in tè e tisane si sta facendo una cultura nel settore. Clienti educati al bere bene, sempre più appassionato: "Amano sperimentare – afferma la titolare – in questo sono curiosi e devo dire che mi dà soddisfazione. Si lasciano guidare". Il bar, tuttavia, non è soltanto il regno delle tisane. Qui anche i succhi sono protagonisti. I centrifugati, di ogni tipo.

Quindi prodotti rigorosamente di qualità e, possibilmente, senza zuccheri. "Sono sempre più indirizzata verso il bio – racconta Simonetta – un po’ per passione personale e perché si va in questa direzione e un po’ anche perché sono gli stessi clienti a chiederlo. Anche questo non può che gratificarmi, visto che dimostra che si sono identificati con la filosofia del locale e si ritrovano in questo percorso di crescita culturale". Colpisce che il locale sia arrivato a questo livello, soprattutto per quanto riguarda la sintonia con i clienti, in soli dieci anni di attività. "Sono arrivata nel 2012 – conclude la titolare – e da allora ho visto un gran numero di persone. Ci sono i clienti che non sono cambiati nel tempo, ma anche un continuo avvicendamento. I villasantesi? Persone molto piacevoli: se è vero che loro qui si trovano come a casa, è altrettanto vero che io mi trovo bene con loro. Sono qui da sola a gestire il locale, ma sono sempre a mio agio con loro. Questo posto è diventato come una casa e una famiglia per tanti, anch’io lo vedo in questo modo".