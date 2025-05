Le sorprese nel bosco. Dai fantacollezionisti alla “caccia al tesoro”

Sculture monumentali di artisti contemporanei immerse nel verde tutte da scoprire, laboratori e cacce al tesoro per le famiglie, passeggiate botaniche, workshop di fotografia e lezioni di yoga, oltre alla mostra di uno dei maggiori artisti concettuali americani, tra i più radicali e sperimentali, in bilico tra performance e land art. Tante opportunità per vivere l’arte all’aria aperta. È quanto proporrà per tutto giugno il parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Domani e tutte le altre 4 domeniche del mese, oltre che lunedì in versione straordinaria, la struttura di via Col del Frejus sarà aperta e visitabile con visite guidate, in alcuni casi alle 15.30, in altri alle 16.30: sarà l’occasione per conoscere le sculture di maestri del ‘900 come Melotti e Munari, Pomodoro e Cascella, Consagra, César, Tinguely e Franz Stahler, fra esponenti dell’Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme.

Domani alle 11 ci si potrà cimentare nel “Fanta-Rossini: creare una collezione d’arte“, un laboratorio creativo a squadre ispirato ai giochi “fanta“. Si esplorerà la Collezione Rossini e poi si proverà a costruire la propria collezione ideale, valutando le opere in base a diversi criteri, tra simboli, gusti e strategie economiche e di scambio. Domenica 8 la “Caccia al tesoro nel Giardino di pietra“, con la quale genitori e bambini dai 5 agli 11 anni potranno diventare “detective artistici“, tra indovinelli, dettagli nascosti, enigmi da risolvere e sfide da affrontare. Sempre domenica 8 prenderanno il via anche le sessioni di yoga immersi nella natura e nel silenzio del parco-museo: 3 appuntamenti rigeneranti l’8, 15 e 29 giugno per rallentare, ascoltare il corpo e liberarlo dalle tensioni. Già lunedì invece partirà un workshop di fotografia in tre tappe guidato dalla fotografa Monica Locati per approfondire lo studio dell’inquadratura e della composizione, oltre alle tecniche per combinare al meglio luce, aperture e tempi di esposizione. Domenica 22, infine, in occasione del solstizio d’estate “Lo smudging: laboratorio botanico“, una passeggiata botanica tra i sentieri del parco per scoprire le piante selvatiche e comporre uno smudge stick, un mazzetto di erbe aromatiche da trasformare in incenso naturale. Per tutto il mese si potrà inoltre visitare la mostra dedicata allo statunitense Dennis Oppenheim. Info e prenotazioni a info@rossiniartsite.com.