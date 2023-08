Le regine del grande volley a Monza: all’Arena i campionati europei

Tutti a rete appassionatamente, per la sfida tra le regine del volley continentale. Monza e la Brianza sempre più cuore pulsante della pallavolo, a livello nazionale e, adesso, anche internazionale. Da domani i campionati europei femminili si svolgeranno in città. Una manifestazione di assoluta rilevanza e prestigio che porta lustro al movimento sportivo brianzolo, con tutto il suo relativo indotto.

"Ogni grande evento sportivo porta con sè un’enorme potenzialità – sottolinea Mauro Berruto, per diversi anni coach della nazionale maschile, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega allo sport –. Non si tratta solo di spettacolo, che pure, come in questo caso, è di altissimo livello, ma di economia, di turismo, di cultura. Sono certo che Monza, che ha una cultura pallavolistica di eccellenza assoluta, saprà ulteriormente valorizzare la relazione fra volley e territorio". L’evento gode del sostegno della Regione e del patrocinio del Comune di Monza. Il girone ospitato dall’Italia comprende, oltre alle azzurre, anche Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Romania e Svizzera, e sarà suddiviso su tre città: la gara inaugurale (Italia-Romania) si disputerà oggi nella scenografica sede dell’Arena di Verona, le successive da domani a sabato all’Arena di Monza e quelle dal 21 al 23 agosto a Torino.

Ieri sono arrivate in Brianza quattro nazionali partecipanti (Bulgaria, Svizzera, Croazia e Bosnia Erzegovina) e oggi alle 11.30 è previsto un media meeting con capitani e allenatori delle 4 formazioni al Cosmo Hotel Torri di Vimercate, una delle due strutture che ospiteranno le squadre insieme all’Euro Hotel Residence di Concorezzo. Domani anche Italia e Romania raggiungeranno la città. Gli allenamenti delle squadre, oltre che all’Arena, si svolgeranno anche al Palazzetto dello Sport di Concorezzo. Sempre domani prenderanno il via le gare, due per giornata, alle 18 e alle 21.

La nazionale di Davide Mazzanti sarà di scena venerdì contro la Svizzera e sabato contro la Bulgaria, sempre con inizio alle 21. "La tappa lombarda sarà ospitata dall’Arena di Monza – sottolinea la Regione – struttura che può garantire una capienza di 4500 posti ed è stata teatro, fra l’altro, della recente finale scudetto femminile tra Milano e Conegliano. In totale l’impianto ospiterà 8 partite suddivise in 4 giornate di gara, due incontri al giorno". Sono ancora disponibili sul sito di Ticketone, sia gli abbonamenti per le 4 giornate di gara - al prezzo di 120 euro per la categoria 1 e 60 euro per la categoria 2 - sia i biglietti per le singole giornate, a 35 euro per la categoria 1 e 20 euro per la categoria 2.

Le biglietterie dell’Arena saranno aperte nei giorni di gara a partire dalle 16.30.