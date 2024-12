Le ragazze della musica e un omaggio ai Litfiba

Le nuove voci femminili del pop e del rock, un omaggio ai Litfiba e l’energia del soul e del blues. Tripletta di concerti per il The Bank di Monza, che già stasera ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Ladies Vibes“, organizzata insieme al produttore Pietro Foresti e dedicata a far conoscere cantanti: a salire dalle 21 sul palco di viale Lombardia saranno Veronica Howle, in bilico tra alternative-pop e rock, con all’attivo un paio di Ep e alcuni singoli, ed Erika Grapes, i cui brani spaziano dall’indie al chill al trip-hop, muovendosi soprattutto fra atmosfere dream-pop e dark, su tappeti sonori sia acustici sia elettronici. Domani alla stessa ora ci si potrà invece immergere nell’universo rock di Piero Pelù e Ghigo Renzulli con un “Tributo ai Litfiba“: a rileggere le canzoni della band fiorentina sarà il gruppo dei Mondo Litfiba, che suonerà i pezzi più famosi anche della carriera solista di Pelù, dagli esordi, passando per gli anni ‘90 per arrivare fino ai giorni nostri. Sabato, infine, sempre alle 21 doppio concerto con in apertura i Buddha Barbie Corporation e poi i Soul Doubt, tra r&b, soul e rock.

F.L.