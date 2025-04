Le Pulizie di primavera: tutti al lavoro

Per il decimo anniversario, le Pulizie di primavera di Monza saranno più coinvolgenti che mai. Ad animarsi per l’occasione, domani dalle 9 alle 11, saranno tutti e 10 i Centri civici cittadini, con altrettanti cantieri, attività e laboratori che coinvolgeranno i cittadini sensibilizzando sull’importanza della cura dell’ambiente e sui corretti stili di vita. La giornata di impegno civico, che da anni coinvolge centinaia di persone – tutti volontari – all’insegna del “prendersi cura di Monza”, inaugura quest’anno una nuova formula itinerante: in ogni rione è stato organizzato un ecotour a piedi, in collaborazione con le Consulte di quartiere, all’insegna della pulizia ma anche della riscoperta dei luoghi quotidiani della città.

Grazie alla collaborazione dei partner – Legambiente Monza, Retake, Corro col Guanto, Plastic Free, Comieco e Green Strategy Group –, ogni Centro civico proporrà iniziative dedicate all’educazione ambientale e alla promozione del riciclo e del riuso dei materiali di scarto. Seconda anima dell’iniziativa saranno le scuole. Sono circa 2.000 i partecipanti attesi nei 49 cantieri scolastici: 11 i nidi che saranno impegnati principalmente in interventi di piantumazione; 9 le scuole dell’infanzia; 10 le primarie; 5 le scuole medie e 7 le superiori. Parteciperanno inoltre 5 centri di animazione socio-educativa, il Cfp Borsa e una società sportiva. In tutto saranno eseguiti 38 interventi di verniciatura e 32 di piantumazione, mentre sul muro esterno della scuola primaria Buonarroti sarà realizzato un murale curato dall’artista Joe Palla. Per partecipare, è possibile scegliere online uno dei 10 cantieri e comunicare la disponibilità attraverso il modulo online, sul sito www.comune.monza.it.

A.S.