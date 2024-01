Le Penne nere regalano mille euro ai poveri

Penne nere dal cuore d’oro, la generosità degli Alpini a Vimercate li induce a donare mille euro alle famiglie in grave difficoltà economica fra lavoro precario e caro-vita che non molla la presa. Il Comune si inchina davanti al corpo che fa una missione dell’aiuto ai più fragili. A parlare del gesto è Maria Teresa Foà, assessora alla Cura delle persone. "Ancora una volta si distingue il gruppo sempre attento alla comunità e disponibile alla collaborazione - dice -. I loro è un regalo con un valore simbolico significativo alla luce delle evidenti fatiche ad arrivare a fine mese e del diffuso disagio sociale che molte persone vicine a noi vivono oggi. Agli Alpini va il ringraziamento di tutta la città". Le Penne nere "sono da elogiare anche per il rapporto con i servizi sociali, ai quali hanno dato carta bianca per destinare la donazione", con una sola richiesta, che i soldi "servano a rispondere al maggior numero di richieste ricevute nel 2023".

La scelta ricadrà sull’esercito di invisibili che aumenta anche in città, come raccontano l’affluenza al supermercato Caritas e le domande di aiuto che si moltiplicano anche in questo scorcio di Brianza.

Bar.Cal.