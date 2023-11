Le note di una canzone per dire "Mai più" davanti a 850 studenti

“Lacrime di violenza“ è la canzone che i cantanti Tommy K e Ilaria hanno interpretato davanti a 850 studenti del triennio delle Don Milani a Seveso. "Questa è una canzone che tre anni fa ho scritto contro la violenza alle donne, sia fisica che psicologica – spiega Tommy K, di Lentate sul Seveso – L’avevo dedicata ad una ragazza che amavo ed era stata una vittima. Ho colto l’occasione di renderla pubblica per questi eventi e pubblicarla in tutte le piattaforme digitali ed è stato un successo. Io e Ilaria, che canta con me da un anno, siamo stati sopraffatti dagli applausi. E poi c’è “Fidati di Me“, che è l’altra canzone che canto per dare un bel messaggio a quelle ragazze che sono state vittime di traumi d’amore ed ora si ritrovano con un cuore di ghiaccio".

"Purtroppo, è pieno di ragazzi che giocano con i sentimenti altrui, così poi, le ragazze, si ritrovano in uno stato in cui non hanno più fiducia di noi ragazzi e fanno fatica ad approcciarsi con qualcun altro, ma arriverà quel giorno in cui lei troverà la persona giusta che potrà salvarla, un po’ come dico in questa canzone – continua Tommy –. Attraverso la nostra musica vogliamo portarvi il nostro messaggio di speranza, perché è vero che accadono tante cose brutte, però, tutti insieme possiamo provare a cambiare le cose. Forse meno panchine rosse o statue, nonostante siano simboli importanti. Utili sono, momenti di confronto diretto come questi co i ragazzi delle scuole".

La prossima settimana i due musicisti porteranno in giro le loro canzoni contro la violenza di genere e i femmiicidi. Le date saranno venerdì 24 ai Navigli di Milano e poi sabato 25 novembre a Cornaredo: "Due eventi importanti e sicuramente molto toccanti".

Thomas Cotrone, in arte Tommy K , è nato il 2 settembre 1997 e risiede a Lentate sul Seveso. Ha iniziato a scrivere brani nel 2015, pubblicando solo qualche estratto su YouTube e qualche video musicale. Il vero traguardo è stato raggiunto con il brano “Aurora“, con quasi 200.000 ascolti. La cantante Ilaria Digregorio, nata il 28 luglio 2004, vive a Giussano e studia informatica musicale all’Università degli studi di Milano. Conclude Tommy: "Ho chiesto la collaborazione di Ilaria per scrivere una canzone in memoria del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un argomento molto delicato a cui siamo molto legati entrambi".

Sonia Ronconi