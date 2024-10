Le Mille e una nota. Gatto Panceri in concerto alla Fiera parrocchiale

I concerti di musica pop, lirica e bandistica. L’esibizione di Gatto Panceri e il tributo a Renato Zero. E poi il teatro, le mostre storiche e fotografiche, un’esposizione dedicata al mondo dei mattoncini Lego, le iniziative benefiche, i laboratori e i giochi per i più piccoli. Quattro giorni di iniziative da domani a domenica a Sovico con la Festa Patronale organizzata da Comune, parrocchia e associazioni.

Si partirà domani alle 21: sul palco del Cinema Nuovo di via Baracca salirà il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Sabato alle 15 in parrocchia aprirà la “Mostra sul Giubileo“, alle 16.15 in oratorio saranno inaugurate le esposizioni dedicate ai “Collezionisti sovicesi“ e ai “Mattoncini Lego“. Alle 17 in sala civica si potrà vedere la mostra storica su “Cognomi e soprannomi sovicesi“ curata da Ivano Galbiati, mentre nell’ex Serra Tagliabue si potranno ammirare le fotografie della mostra “Terra glacialis“ curata dalla sezione cittadina del Cai, un viaggio per immagini dentro “I ghiacciai della Lombardia: un patrimonio minacciato dalla crisi climatica“. Contemporaneamente, dalle 16.45, la palestra della scuola elementare ospiterà il festival musicale “Le mille e una nota“ organizzato dalla Pro Loco: a dare il via sarà il Gruppo folkloristico Firlinfeu La Primavera, seguito dagli allievi dell’Afc Music Academy. Alle 21 uno degli eventi clou della festa, il concerto di Gatto Panceri, cantautore autore per artisti come Mina, Giorgia e Bocelli. Il cantautore sarà affiancatodalla cantante Silvia Panceri. A chiudere alle 21 in parrocchia, il concerto del coro Linearmonica. Domenica dalle 9 alle 20 in piazza Riva mercatino di libri usati per i bambini di Chernobyl, dalle 15 in oratorio ci saranno giochi, stand e gonfiabili. Nella palestra delle elementari alle 11.30 aperitivo in musica con la Banda Giuseppe Verdi, alle 16 concerto del soprano Sofia Maria Riv; alle 21 “Tributo a Renato Zero“.