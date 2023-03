Le mafie si combattono anche così: apre uno scaffale della legalità

Un gesto altamente simbolico per sensibilizzare la cittadinanza: l’Amministrazione comunale ha deciso di inaugurare nella rinnovata biblioteca civica Don Rinaldo Beretta lo “scaffale della legalità”. Un’iniziativa voluta in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa a livello nazionale dall’associazione Libera. Lo scaffale accoglierà libri e materiali dedicati alla conoscenza del fenomeno mafioso, ma soprattutto al ricordo degli uomini e delle donne che si sono dedicati e, talvolta, hanno sacrificato la propria vita in nome della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata. Uno spazio attivo, in continua evoluzione visto che sarà di volta in volta arricchito di nuovi contenuti, capace di offrire storie e testimonianze, che hanno tutte come comune denominatore il rispetto delle leggi, il contrasto alla corruzione, la lotta alla ‘ndrangheta e a tutte le mafie.

"La cultura è un mezzo per combattere le mafie - commenta Sara Citterio, assessore alla Cultura -, per questo è stata pensata questa sezione, dove sarà possibile trovare bibliografie e libri inerenti al tema della lotta contro le mafie e la criminalità organizzata in tutte le sue forme ed espressione, al fine di promuovere conoscenza, memoria e cultura della legalità". L’iniziativa, che già rappresenta una novità per il territorio di Giussano, si arricchisce di un altro aspetto simbolico. Lo “scaffale della legalità” è stato collocato al centro dello spazio in cui è possibile prelevare un libro e, in tutta tranquillità, sfogliare qualche pagina per assaporarne il piacere e scoprire qualche storia da custodire. Oltre allo scaffale, continueranno altre attività che già negli anni hanno caratterizzato l’impegno giussanese in questo percorso educativo: sarà ancora garantita l’attività di sensibilizzazione dei giovani, per favorire una cultura della legalità.

Gualfrido Galimberti