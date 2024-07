Le macchinine diventano pezzi da collezione A Monza, il negozio Modellismo Francesco Baracca attira appassionati di tutte le età per la creazione di modelli di vario genere, dai mezzi militari alle macchinine. La passione per il modellismo statico è viva tutto l'anno, con una predilezione per i modelli di auto celebri e le piccole riproduzioni in metallo. I collezionisti, in media sopra i 35 anni, trovano in internet un nuovo mercato per i pezzi più ricercati.