Le Groane in movimento. Una giornata di sport per proteggere il Parco

In occasione dela Giornata europea dei parchi, il 26 maggio il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ospiterà la prima edizione di “Groane in Movimento“, camminata non competitiva che andrà ad arricchire una giornata ricca di eventi e sorprese per gli amanti della natura e dello sport. "Abbiamo organizzato un’intera giornata ricca di sorprese – ha spiegato Claudio Ceschini, assessore alla mobilità sostenibile di Limbiate e referente di “Limbiate che cammina“ –, alla camminata possono partecipare tutti, anche accompagnati dai loro animali domestici, poi, dopo una bella risottata tutti assieme, nel pomeriggio avremo animazioni per grandi e piccini e ci sarà la possibilità di una visita nell’ex Polveriera accompagnati dalle Gev del Parco". All’iniziativa aderiscono i diversi gruppi di cammino attivi nei comuni del circondario che trovano nei sentieri del Parco delle Groane i principali percorsi per le loro attività. "Iniziative come queste – ha detto la sindaca di Solaro, Nilde Moretti – ci fanno comprendere la fortuna di avere un Parco, che diventa luogo di aggregazione e di salute". Anche Roberto Crippa, sindaco di Ceriano Laghetto ha evidenziato il valore della manifestazione: "Le nostre Groane offrono un grande potenziale e il lavoro di noi amministratori è di salvaguardare questi splendidi percorsi". "Questa iniziativa fa bene a chi partecipa, fa bene alla natura e rende il Parco anche più sicuro, grazie alla frequentazione delle famiglie", sottolinea Agata Dalò, vicesindaca di Limbiate e guardia ecologica del Parco. A breve apriranno le iscrizioni all’evento al costo di 10 euro.

Gabriele Bassani