Le “foibe rosse“ e il reading musicale di Irene Carossia

Un intreccio fra canto, musica e poesia per rendere omaggio alla scrittura delle donne. Un dialogo serrato e a tratti umoristico sulla vita e la morte, la libertà e la predestinazione, fra tre personaggi che si ritrovano misteriosamente nello stesso luogo. E poi una storia vera che racconta la violenza della guerra e delle politiche dell’odio.

Il teatro di prosa va in scena in Brianza nel fine settimana, con 3 spettacoli diversi e suggestivi. A Lissone domani alle 20 si potrà assistere al reading poetico-musicale “Io sono eterna“, con i versi ribelli di grandi poetesse: la rappresentazione verrà proposta in via Toniolo, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto. Protagoniste dell’evento saranno le attrici della Compagnia Stabile Carossia, con Irene Carossia a voce e pianoforte, mentre i versi poetici saranno affidati a Luisa Caglio e Stefania Venezian. Ingresso a offerta libera. Info 351-3084741.

A Muggiò invece domani alle 21 al Teatro San Carlo, in via San Carlo Borromeo, la compagnia Ronzinante porterà in scena “Tre sull’altalena“ di Luigi Lunari: tre uomini, un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore, si trovano nello stesso luogo per ragioni diverse, in una strana situazione che impedisce loro di andarsene, ne nascerà un confronto su vita e destino, libero arbitrio ed esistenza di Dio. Biglietto d’ingresso 10 euro. Info 338-7420786. Biglietteria online su www.teatrosancarlomuggio.it.

Sempre a Muggiò, domenica alle 17 la sala civica di Palazzo Isimbardi, in piazza Matteotti, ospiterà gli attori del Teatro Laboratorio di Brescia che daranno vita allo spettacolo dal titolo “Norma Cossetto - Per ricordare le foibe“, una storia vera tratta dal libro “Foibe rosse“ di Frediano Sessi, sulla tragedia del confine orientale, l’esodo giuliano dalmata e i massacri delle foibe. Ingresso libero.

