Le espulsioni Sono 140 in più su 28mila regolari

Nell’ultimo anno sono state disposte 375 espulsioni, 140 in più dell’anno precedente.

E poi 151 ordini del Questore (119 l’anno prima), 17 accompagnamenti alla frontiera e soprattutto

62 accompagnamenti al Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) contro i 23 dell’anno prima.

Questi in soldoni i numeri dell’Ufficio Immigrazione, a fronte di una popolazione residente in Brianza di 78.270 persone (28.428 con regolare permesso di soggiorno,

397 richiedenti protezione internazionale).

Marocchini, albanesi, ucraini, egiziani e pakistani in ordine le nazionalità più presenti.

Tante le divisioni della Questura, che si trova a vigilare ad esempio anche sulla circolazione stradale.

La polstrada, a fronte di un numero di incidenti sostanzialmente invariato (893, solo 4 mortali), ha rilevato

8.628 violazioni al codice della strada, ritirato 791 patenti, arrestato 4 persone e ne denunciate 535.

Le carte di circolazione ritirate sono state 552, mente sono state245 le violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità e 2.715 i soccorsi ad automobilisti in difficoltà.

C’è poi il comparto della polizia ferroviaria, che si trova a vigilare in un settore molto “caldo“: 17.350 le persone controllate, 14.843 i veicoli controllati, 929 i treni scortati

28.523 le persone identificate.

E se gli arresti sono stati 9,

40 sono state le persone denunciate, 7 gli stranieri identificati in posizione irregolare, 1.064 i servizi di vigilanza e controllo nelle stazioni, con 14 contravvenzioni al Regolamento di polizia ferroviaria rilevate.

Tanti i servizi offerti alla popolazione. Dal Passaporto a Domicilio, in collaborazione con Poste Italiane, grazie al quale è possibile richiedere la spedizione del documento a domicilio, fino a Youpol, l’App per segnalare in tempo reale alla sala operativa le situazioni di degrado, pericolo, spaccio, maltrattamenti, bullismo.

Con il Servizio Prenotafacile è inoltre stato attivato per la Questura di Monza il nuovo portale per la prenotazione degli appuntamenti per le tipologie di pratiche da trattare presso l’Ufficio Immigrazione che non prevedono la spedizione del kit postale.

Da.Cr.