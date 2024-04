Le donne del centrosinistra: "Sogniamo una comunità diversa"

L’agente di viaggio, la dottoressa, l’esperta di pubbliche relazioni e l’insegnante. Le donne del centrosinistra si raccontano. Un inedito per Burago Città Viva, la lista che sostiene la candidatura di Luca Valaguzza, l’avvocato 40enne che l’8 e 9 giugno tenterà di espugnare la fortezza del centrodestra, in sella da più di 30 anni.

A contendere voto per voto il Comune agli avversari, ci saranno anche loro, aspiranti consigliere, outsider o già impegnate in Consiglio, professioniste e mamme che "sognano una comunità con priorità diverse" e che affrontano la corsa con tenacia. "Sono una maestra e lavoro ogni giorno per far emergere il potenziale che c’è in ogni ragazzo perché ciascuno possa realizzarsi e offrire il proprio contributo agli altri – racconta Marianna Cannone – è la prima volta che mi dedico alla politica, ci metterò tutto l’impegno e l’empatia necessari". "Vengo da un’esperienza all’opposizione e voglio mettermi di nuovo a servizio della comunità – aggiunge Isabella Polesnan, dirigente – penso che potremo fare molto di più grazie a passione e determinazione".

"Dai 14 anni ho avuto un solo obiettivo, diventare medico e prendermi cura dei malati – dice Ivana Casaroli – ora alle soglie dei 65 anni sento il desiderio di poter fare ancora qualcosa per gli altri mettendo a disposizione tempo e voglia di offrire il meglio". Chiude l’agente di viaggio Marilena Buratti, qui da 35 anni, anche lei già in aula. "Sono stata accolta con calore nel paesino che tutti definiscono chiuso – confessa –. Sono davvero grata ai buraghesi, grazie a loro ho imparato cosa sia l’appartenenza, ma ancora di più l’ascolto. Ora, vorrei realizzare qualcosa di concreto. Per questo sono di nuovo in corsa".

Bar.Cal.