L’e-commerce etico L’idea di tre ventenni: un’azienda a disposizione di idee eco-sostenibili

di Gabriele Bassani

Fornire al mondo del e-commerce una base concreta, fatta di uffici, set fotografici, magazzino, macchine per l’imballaggio e gestione delle spedizioni. Una infrastruttura a disposizione di chiunque abbia idee da proporre al mercato, purché fondate sui principi di etica e di sostenibilità. È da questa idea che è nata Ecomtek srl, azienda creata da tre ventenni che ieri mattina ha inaugurato la sua sede a Varedo, nella zona industriale di via Pavia, alla presenza anche del sindaco Filippo Vergani.

Claudio Morsellino, 23 anni, Michael Mattioli, 22 anni, Daniele Oltolini, 22 anni, tutti già con precedenti esperienze nel mondo del digitale, hanno deciso di fare il salto di qualità, insieme ad Antonio Viviano, 54 anni, una lunga esperienza in società tecnologiche. Si presentano come "una delle poche start-up di servizi digitali, che in poco tempo è riuscita a realizzare una sede fisica, con un’area dedicata alla logistica". L’aspetto su cui puntano molto è proprio la disponibilità di spazi, mezzi e tecnologie in grado di imprimere una spinta qualitativa importante a ogni esperienza di e-commerce che sposi la loro filosofia aziendale. "Puntiamo sulla qualità dei prodotti venduti, che siamo in grado di certificare, dai materiali alla provenienza, al rispetto dei lavoratori e su una gestione totale del processo di vendita, dalla vetrina online alla transazione, dalla spedizione alla gestione dei resi" spiega Michael Mattioli.

"L’assegnazione di un Certificato di Qualità e il rispetto di una rigida policy interna hanno reso l’azienda autentica, capace di prendere importanti decisioni, soprattutto nella scelta dei propri collaboratori, così da poter offrire ai clienti un servizio di qualità e sicuro" aggiunge Viviano, che segue in maniera specifica e-quality, la divisione che si occupa di certificazione di qualità. All’interno di Ecomtek è stata sviluppata una divisione che si occupa in maniera specifica di formazione, con il marchio e-university ed è seguita da Claudio Morsellino. "L’obiettivo è fornire le competenze fondamentali a chi intende operare nel settore del e-commerce, attraverso un corso, che si svolge con videolezioni a distanza, fino alla prova conclusiva in sede con la quale si ottiene un attestato di certificazione".