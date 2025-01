Le classi-container della scuola Bellani

In origine doveva traslocare all’ex Macello, ma il naufragio del progetto del polo scolastico all’interno della riqualificazione dell’area abbandonata ha imposto un cambio di programma. Nell’attesa del restauro della vecchia Bellani, gli studenti delle medie hanno trovato ospitalità alla elementare Citterio. Alcune classi al primo paino, altre in confortevoli container. Ieri sindaco, assessori e tecnici del Comune hanno tenuto a battesimo la nuova sistemazione. La nuova Bellani sarà pronta entro fine 2026, le classi della media si sono trasferite in buona parte al primo piano della elementare – per l’occasione ristrutturato e riallestito –, che ora ne ospita 14, e in altra parte nel container esterno alla scuola, che contiene altre 5 aule, più una sala informatica. La dirigente scolastica, Fabiola Seddio, ha parlato del "sogno della nuova Bellani". Intanto proseguono i cantieri in via Foscolo per realizzare un edificio all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, costruito in legno X-Lam, con un grande auditorium da 160 posti e tante aule destinate ad attività e laboratori. Infine il sindaco, Paolo Pilotto, ha voluto replicare alle accuse mosse dal consigliere della Lega, Simone Villa, sul caos viabilistico in via Sangalli dopo l’accorpamento delle scuole.

"Alla segnaletica orizzontale sulla via provvederemo settimana prossima come già previsto nel nostro piano di 1,2 milioni di euro per la sicurezza stradale della città – chiarisce Pilotto –. Ho posticipato questo intervento da metà dicembre a ora perché sarebbe andato in conflitto con i lavori per il montaggio del container. Verrà anche rialzata la strada nella zona dell’ingresso per migliorare la sicurezza. Non è vero poi che si sovrappone il traffico per gli accessi della mattina tra le due scuole perché alla media si entra intorno alle 8, mentre alle elementari alle 8:30". "Anche sugli stalli per i disabili interverremo in base alle precise richieste che riceviamo – conclude –, in modo che siano in prossimità dei numeri civici in cui occorrono".

A.S.