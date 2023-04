Le campionesse del pattinaggio "Aiutateci a inseguire un sogno"

C’è un sogno europeo da inseguire. Per questo motivo, dopo il terzo posto al campionato italiano Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico conquistato a Reggio Emilia a fine marzo, il quartetto della categoria Cadetti targato G.23 Seregno chiede aiuto a simpatizzanti e appassionati e lancia una raccolta fondi per volare fino a Paredes, in Portogallo, dove dal 4 al 6 maggio sono in programma i campionati continentali di categoria. "Nel nostro sport le spese delle trasferte sono interamente a carico delle famiglie, per questo ogni contributo, che sia piccolo o grande, per noi è prezioso e importante", l’accorato appello di Aurora Castellani, Martina Colombo, Yana Cattani e Federica La Runa che si sono affidate alla piattaforma GoFundMe per coronare il loro grande sogno sportivo. Anche se l’idea è venuta alla loro allenatrice, Susanna Vidotta, 26 anni seregnese e bandiera della G.23 prima come atleta e adesso come tecnico.

"A dire il vero non è una novità per il nostro sport ricorrere a una raccolta fondi online per pagarsi le trasferte, specie quelle più impegnative. Sono andata un po’ a spulciare il web e ho scoperto che in Veneto, la regione più forte nel pattinaggio artistico, molte società utilizzano questa soluzione per coprire le spese. Oltre al viaggio, al vitto e all’alloggio bisogna pagare l’iscrizione, i materiali, la manutenzione e i body. E allora l’ho proposto al direttivo e siamo andati avanti. E devo dire che sono rimasta stupita dalla generosità della gente. Grazie davvero a tutti".

L’obiettivo, ambizioso, è di mettere insieme 6mila euro, ieri a mezzogiorno con 25 donazioni è stata superata quota 2.300 euro e manca ancora qualche giorno. Che le Vita-Mine, questo il nome del quartetto che dal 2019 vince ininterrottamente il titolo regionale di pattinaggio artistico specialità “Spettacolo“, stanno sfruttando allenandosi praticamente tutti i giorni nello storico palasport di via Lamarmora per perfezionare quei 3 minuti e mezzo di esercizio da portare in Portogallo.

"Essendo la loro prima vera esperienza fuori dai confini italiani, la tensione è palpabile, ma Aurora, Martina, Yana e Federica stanno reagendo alla grande. È la tensione giusta, si dice, perché sotto sotto sono molto cariche. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di atlete di 13-14 anni, ma hanno già un dna agonistico molto forte.

E poi, io che le vedo quasi quotidianamente in pista, stanno migliorando a vista d’occhio". “Vita-Mine: sostieni il nostro sogno Europeo“ è il nome della campagna su Gofundme.com.