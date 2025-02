Le avventure esilaranti del “Scior curat“ in una commedia spassosa in dialetto meneghino

Le risate del teatro dialettale e le esilaranti vicende che capitano, senza respiro, a un parroco di paese. Sono gli ingredienti della commedia in due atti in dialetto milanese dal titolo “La pazienza del Scior Curat“, che verrà portata in scena sabato alle 21 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, all’interno della storica Villa Tittoni di Desio. A interpretare lo spettacolo saranno gli attori della Compagnia Teatrale Amatoriale, sotto la regia di Ernando Rocco. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Desio in collaborazione con il Comune. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prolocodesio@gmail.com.

F.L.