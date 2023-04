Nuovo incendio nel bosco nelle Groane, allarme rosso tra Lazzate e Misinto

Lazzate (Monza e Brianza) – La scorsa notte è scattato di nuovo l’allarme incendio nel Parco delle Groane, questa volta nella zona più a nord, tra Lazzate e Misinto, nei boschi di Sant’Andrea. Si tratta di una zona già più volte in passato colpita dagli incendi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco da Lazzate, Seregno e Bovisio Masciago, insieme alle squadre di Volontari antincendio del Parco delle Groane e squadre della Protezione civile di diversi nuclei della zona. L’incendio è stato contenuto con l’intervento tempestivo e massiccio di diversi mezzi e in queste ore proseguono le operazioni di bonifica, ancora in corso anche più a Sud, in territorio di Cesate, dove sempre ieri è partito un nuovo focolaio dopo il maxi incendio di lunedì scorso. Oggi, giornata di Pasquetta, è allerta massima in tutto il territorio del Parco Groane, con decine di volontari impegnati in opera di pattugliamento dei sentieri e prevenzione, vista la grande affluenza di persone nelle aree verdi per il tradizionale pic-nic.

Dal Parco nei giorni scorsi sono state rilanciare le regole da seguire per affrontare questa giornata in sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per i boschi. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi anche sul nostro territorio, confermando l’aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi. Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app allertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.