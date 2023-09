L’avvocato no vax di Monza vuole uscire dall'Europa

In campo "per colmare un vuoto di rappresentanza" e per sostenere "la fuoriuscita controllata dell’Italia dall’Unione europea", la neutralità rispetto alla guerra in Ucraina, "una disciplina stringente sulla ricerca scientifica" e "la verità fino in fondo sulla pandemia". Avvocato, patrocinante in Cassazione ed esperto di diritto amministrativo, esponente di spicco del fronte novax e sovranista, Lillo Massimiliano Musso è il candidato di Forza del Popolo alle suppletive per il Senato. Del partito Musso è anche segretario nazionale dal 2021.

"La candidatura nasce dall’esigenza di tante persone di avere rappresentanza politica e punti di riferimento stabili e credibili – spiega Musso –. Mentre l’Unione europea è al capolinea e l’Italia deve programmare la sua fuoriuscita controllata per difendere l’economia nazionale e la proprietà degli italiani. A chi propone la vendita dei nostri porti per pagare le pensioni noi rispondiamo provocatoriamente con la richiesta di una perizia psichiatrica: obiettivo dello Stato non è vendere i propri asset ma accrescerli, per soddisfare sempre più efficacemente i bisogni dei cittadini". "Vogliamo la verità fino in fondo sull’era pandemica – prosegue Musso –. E sul conflitto ucraino vogliamo neutralità e riallacciare rapporti sereni con tutte le nazioni. Vogliamo il buon senso come guida dell’azione politica".

F.L.