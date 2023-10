Lavori pubblici e mazzette a Monza: Sì agli “sconti”?

Sette processi con il rito abbreviato si aggiungono alle sette richieste di patteggiamento per l’inchiesta sui presunti lavori pubblici in Brianza ottenuti grazie a pubblici ufficiali corrotti con mazzette, regali e buoni benzina che vede al centro l’imprenditore di Giussano Francesco Tallarita (nella foto). È proprio Tallarita ad avere concordato con la Procura la pena più alta all’udienza preliminare davanti alla gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti che vede complessivamente 14 imputati (oltre a tre società facenti capo all’imprenditore imputate in qualità di soggetti giuridici). Ventitre complessivamente le imputazioni a vario titolo contestate per corruzione, turbativa d’asta, falso e reati fiscali. Nelle indagini eseguite dalla Finanza di Seregno, oltre a Francesco Tallarita, nel maggio 2022 erano finiti ai domiciliari (misure cautelari nel frattempo revocate e decadute) quattro dipendenti pubblici della Provincia di Monza e dei Comuni di Biassono, Desio e Pessano con Bornago, mentre altri sette erano stati indagati a piede libero.

A chiedere il rito abbreviato sono la moglie dell’imprenditore M.C., l’ex capo settore gestione del territorio al Comune di Biassono M.C., il dipendente del Comune di Desio F.B., l’ingegnere in servizio alla Provincia di Monza e Brianza A.T., il dipendente del Comune di Pessano C.O. nonché E.R. e M.S., professionisti esterni incaricati dal Comune di Biassono per progettazione e direzione lavori. Questi ultimi due, accusati per una presunta perizia fittizia, ieri hanno dichiarato in aula che le opere sotto accusa sono state invece eseguite. A dicembre i pm monzesi Carlo Cinque e Marco Giovanni Santini discuteranno i riti abbreviati.

Stefania Totaro