Lavori in corso. Verde e arredo in piazza Bonatti

Anche il quartiere San Donato comincia a fibrillare, mentre proseguono i lavori sulla piazza del rione. Dal 15 luglio sono infatti partiti i cantieri su piazza Bonatti, che verrà restituita, tra fine settembre e inizio ottobre, con un aspetto avveniristico e “green“. L’intervento, finanziato con 180mila euro di fondi del bilancio comunale, prevede l’installazione di pensiline e panchine dotate di sistemi di luce a led e una piazza arricchita di aiuole, con a corredo arredi urbani integrati nel verde. Le nuove aiuole verranno inserite grazie alla parziale rimozione dell’attuale pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti, con la realizzazione di vasche in calcestruzzo che ospiteranno alberi e piante. Le pensiline ombreggianti, posizionate nei varchi tra le nuove aiuole, sono realizzate in carpenteria metallica zincata e verniciata, con pannelli in lamiera sul piano di copertura. Le sedute saranno invece lungo il perimetro delle aiuole, caratterizzate da elementi in legno applicati sui muretti di contenimento.

Gli spazi saranno riperimetrati con aree di sosta definite e punti in cui potranno sorgere chioschetti per la ristorazione. L’obiettivo è anche migliorare il confort termico grazie all’ombreggiamento e alla deimpermeabilizzazione di parte della superficie, permettendo la mitigazione dell’isola urbana di calore. "Piazza Bonatti – spiega l’assessore al commercio Carlo Abbà – cambierà volto e potrà così aumentare la sua attrattività e il suo valore come luogo di socialità, offrendo numerosi spazi per attività commerciali e non solo, che si integreranno con la rinnovata vitalità della piazza".

A.S.