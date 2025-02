Lavori in corso per palestra nuovo asilo e municipio

Cantieri aperti in diverse aree del paese per realizzare alcune opere di valore strategico per il futuro di Cogliate. Uno su tutti è quello della nuova palestra, ormai giunta a completamento (si parla di inaugurazione in primavera) nell’area della scuola secondaria di via Rimembranze. Un impianto sportivo regolamentare con tribune per il basket e la pallavolo atteso da oltre 40 anni, con le società sportive costrette a migrare altrove per far giocare i propri atleti più grandi. La costruzione, lunga e complessa, ha attraversato anche il periodo del Covid con una serie di ritardi e difficoltà, anche di tipo economico.

Altro grande cantiere è quello di Palazzo Rovelli (foto), in centro: la vecchia struttura malconcia e pericolante, aggredita dalla vegetazione, è stata completamente ristrutturata e dotata di una nuova copertura. Qui avrà sede il nuovo municipio, una volta completati gli interni, mentre subito si realizzerà la nuova piazza che diventerà punto di riferimento per eventi ed iniziative in centro.

A breve partirà la costruzione del nuovo asilo nido comunale, in aggiunta a quello esistente e che potrà ospitare altri 24 bambini, finanziato dal Pnrr. Ma in questo periodo c’è un brulicare di attività anche attorno al Santuario di San Damiano, dove si organizza ogni anno in primavera una sagra molto sentita e partecipata, la Madona de Marz. Quest’anno l’appuntamento sarà dal 20 al 26 marzo: da 9 anni ad accompagnare la festa c’è anche la Rundamiano, corsa podistica non competitiva di 9,9 chilometri.

Ga.Bass.