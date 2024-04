Lavori alle medie. Traslocano tutti i seggi

Stavolta gli elettori dovranno cambiare indirizzo. Per le prossime europee niente seggi all’interno delle scuole medie: causa lavori sull’edificio, l’istituto sarà temporaneamente inutilizzabile. Occorrerà quindi allestire altrove le urne. A memoria d’uomo negli ultimi 35 anni non era mai successo che a Vedano si spostassero in altro luogo i seggi: senza nemmeno doverci pensare i residenti si sono sempre recati, tessera elettorale alla mano, nelle aule di via Italia, in centro storico.

L’8 e 9 giugno, in occasione del rinnovo del Parlamento Europeo, dovranno invece fare attenzione e andare dall’altra parte del paese: le sezioni elettorali saranno infatti allestite nella scuola elementare di via Monti, dall’altro lato della provinciale Monza-Carate che taglia in due il territorio. La decisione è già stata presa dalla Giunta guidata dal sindaco Marco Merlini: la variazione di sede è stata trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune a prefetto e commissione elettorale circondariale, e ha già ricevuto l’ok della Prefettura. Lo spostamento temporaneo dei seggi si è reso necessario vista la non utilizzabilità dei locali della scuola media di via Italia: qui sta partendo, in queste settimane, un maxi-intervento di riqualificazione dell’edificio, finanziato con oltre 6 milioni e 290mila euro dai fondi destinati dal Pnrr alla messa in sicurezza delle scuole e al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Con la presenza del cantiere le aule saranno inaccessibili. A trasferirsi, solo per quest’occasione, saranno tutte e 6 le sezioni elettorali in cui votano i vedanesi.

F.L.