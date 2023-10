Laura Pessina investita a Roma, morta a 58 anni storica parrucchiera di Brugherio

Brugherio (Monza e Brianza), 19 ottobre 2023 – Era andata a Roma anche per regalare alla suocera un’udienza col Papa, avvenuta mercoledì. Il giorno dopo, però, è morta investita sulle strisce pedonali nei pressi del Campidoglio, dove era andata appunto per una breve vacanza col marito e la suocera, in occasione del suo novantesimo compleanno.

Chi era

Laura Pessina, 58 anni, storica parrucchiera di Brugherio, è morta in via del Teatro di Marcello: era appena scesa al bus turistico su cui viaggiava con un gruppo di cui facevano parte il marito Roberto Manzoni e l’anziana. A investirla, un uomo di 78 anni che al volante di un Suv stava tentando di superare una macchina che si era fermata in prossimità delle strisce. Laura Pessina era molto nota a Brugherio, dove per tanti anni aveva lavorato come parrucchiera in diversi negozi, anche se da qualche tempo riceveva ormai in casa sua.

L’ultimo trucco e parrucco

Descritta come una persona molto generosa, qualche giorno fa si era occupata di trucco e parrucco per una compagnia teatrale amatoriale legata alla parrocchia per uno spettacolo.

Investito anche il marito

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, quando è stata investita giovedì ha perso immediatamente i sensi ed è stata portata in ambulanza in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza che purtroppo non è servito a salvarla. Dietro di lei sulle strisce è stato investito anche il marito, che ha subito serie lesioni ma che per fortuna non è mai stato in pericolo di vita ed è stato trasportato successivamente in ospedale a Milano. Illesa invece la suocera di 90 anni, che si trovava appena dietro ai familiari.

Lascia i figli Fabio e Alice

L’automobilista è indagato per omicidio stradale, nei prossimi giorni dopo l’autopsia la salma sarà restituita alla famiglia anche se ovviamente ancora non sono nate le date del funerale. Laura Pessina sia il marito e due figli, Fabio e Alice, oltre a molti famigliari e amici.