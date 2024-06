L’atletica e un’amicizia speciale. Gabriele, la sua guida Simone e un sogno vestito di azzurro

Gabriele Pirola porta di nuovo Monza in Nazionale. L’atleta con disabilità visiva, che veste i colori gialloblù dell’associazione sportiva FreeMoving, sarà tra gli undici azzurri impegnati nel WPA Grand Prix di Nottwil, in Svizzera. Si tratta della sesta tappa del circuito internazionale di World Para Athletics, in programma da giovedì a sabato. La delegazione tricolore potrà contare su tre donne e otto uomini nella tre giorni di gare. Gabriele (non vedente), che ha da poco compiuto i 18 anni, sarà impegnato nei 100 e nei 200 metri, affiancato dalla guida Simone Ranucci, studente di liceo linguistico al quarto anno all’istituto Martin Luther King di Muggiò. Entrambi sono seguiti nella preparazione da Giulia Gargantini, allenatrice dei Freemover. Una storia, quella di Gabriele e Simone, tra sport e amicizia. Si sono conosciuti due anni e mezzo fa, durante un percorso di alternanza scuola/lavoro, che Simone ha svolto da FreeMoving. Luca Aronica, titolare della palestra per disabili visivi e non, ha proposto di fare la guida. Avendo già fatto atletica ed essendo più veloce di Gabriele, si è rivelato la guida ideale. Intesa e fiducia hanno completato il mix vincente. I due si allenano insieme, condividendo gioie e fatiche.

"Abbiamo bisogno di guide per i nostri atleti non vedenti – l’appello di Luca –: chi fa atletica, ma non può ambire al circuito olimpico, si può reinventare nel circuito paralimpico che regala grandi soddisfazioni". "Sono contenta perché vedo Gabriele contento – dice la mamma Ada Paolella –. Gabriele sta ottenendo ottimi risultati, ma soprattutto sta bene con colleghi e guide di FreeMoving". Intanto i ragazzi pensano già alle Giovanili europee e ai Nazionali assoluti. Pirola si è conquistato da tempo un posto tra i campioni della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali: è tra i migliori atleti under 20 del circuito italiano. Nei 200 metri Gabriele ha il miglior tempo in 26“95, mentre nei 100 ha centrato il record personale di 12“66.