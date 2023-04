L’artista Susi Monica Meneghin fa sbocciare i suoi fiori colorati

Dipinti che raccontano la bellezza e il fascino della vita, attraverso le immagini floreali e i giochi cromatici che contraddistinguono lo stile peculiare di un’apprezzata artista brianzola.

Opere pittoriche tutte dedicate ai fiori, per accostarsi alle intuizioni creative e alle evoluzioni espressive di chi, accanto al gusto per il disegno tecnico in bianco e nero, ha saputo coltivare pure la passione per i colori, la fantasia e le emozioni. Il risultato è un realismo poetico intenso, che da qui a giovedì 13 si potrà ammirare nella mostra intitolata “Flowers“, una personale della pittrice desiana Susi Monica Meneghin, allestita nei locali di Punto Arte in via Bergamo, curata dal critico brianzolo Alberto Moioli e inaugurata l’altra sera alla presenza dell’autrice.

Meneghin si è formata alla scuola di Vittorio Viviani e della sua Libera Accademia di Pittura, frequentata sulla spinta di una passione nata fin da bambina. "Voglio disegnare e dipingere, dipingere e disegnare: ero molto piccola quando pronunciai per la prima volta queste parole - racconta l’artista -, ma già determinata e consapevole di ciò che avrei fatto di lì a pochi anni". Poi la vita l’ha portata a studiare e praticare, per lavoro, il disegno tecnico come progettista, coltivando sempre però accanto le tecniche pittoriche.

F.L.