L’arte sublime di Michelangelo: due conferenze

L’arte sublime di Michelangelo, a 550 anni dalla nascita, sarà illustrata in due conferenze alla Sala Maddalena di Monza. Il primo appuntamento – proposto dall’associazione culturale Mnemosyne e dalla Casa della Poesia –, è oggi alle 16.30, con la lezione della storica dell’arte Elisabetta Sangalli che parlerà del valore che ebbero i Giubilei nella storia dell’arte. "Non si contano i capolavori realizzati per l’occasione, dai mosaici giotteschi, alla decorazione delle pareti della Cappella Sistina, alla cupola della Basilica di San Pietro" spiega Ettore Radice, presidente di Mnemosyne. Il secondo appuntamento, sabato 1 marzo alle 16.30, sarà invece su uno dei massimi capolavori del maestro fiorentino: “La Pietà“. Il costo per ciascuna conferenza è di 5 euro. Prenotarsi a mail eventi.mnemosyne@libero.it, o al numero 347.83.04.599.