L’arte raccontata ai bambini. E tutti diventano pittori per un giorno

L’arte contemporanea non figurativa, la natura invernale, i mille colori della neve, un’originale Befana e i tanti indumenti usati nei secoli per scaldarsi. Sei appuntamenti da qui all’Epifania, lungo tutte le feste, per tenere compagnia e far divertire i bambini durante le vacanze con l’arte e la fantasia.

È l’iniziativa organizzata dai Musei Civici di Monza, con una serie di laboratori dedicati a bimbi e famiglie.

Si comincerà questo fine settimana con un triplice evento. Venerdì alle 15.30 “I mille colori della neve“, con una visita in cui scoprire nelle opere esposte nel museo come si dipinge la neve e come il suo “bianco“ sia in realtà fatto di tanti colori, per poi provare a realizzare in prima persona un paesaggio innevato. Sabato alla stessa ora “Pittori per un giorno“: partendo dai quadri di arte contemporanea, in cui non si riconoscono le figure, tra oggetti fantastici e colori in libertà, si imparerà a creare con materiali sorprendenti.

Domenica, sempre alle 15.30, “Un museo... col botto!“, per prendere parte alla festa di Capodanno che stanno organizzando i personaggi di quadri e sculture del museo e dipingere una festa con tanto di fuochi d’artificio. Le iniziative proseguiranno giovedì 2 gennaio con “Magie d’inverno“, per andare alla ricerca della stagione invernale dipinta nei quadri, tra quiete, silenzio, alberi spogli e animali in letargo e realizzare un’interpretazione del sonno della natura d’inverno.

Venerdì 3 “Arte da brivido!“, un laboratorio in cui cercare gli indumenti più caldi tra i personaggi del museo e capire come nei secoli diversi materiali siano stati usati per proteggersi dal freddo. Lunedì 6 “Arriva la Befana!“, con i quadri che metteranno alla prova i bambini per capire se meritano dolci o carbone e un laboratorio in cui creare una calza molto artistica.

Per costi e prenotazioni si può andare sul sito www.museicivicimonza.it.

F.L.