L’arte e gli allievi della scuola Borsa. Pittura e scultura fra ’800 e ’900

Prosegue fino a domenica 22, alla Galleria Civica di via Camperio, la mostra di pittura e scultura “Nella forma e nel colore”, a cura degli allievi del laboratorio artistico della Scuola Paolo Borsa - Azienda speciale del Comune di Monza. La pittura è la specialità originaria con cui la scuola esordì nel 1861. Come illustra l’insegnante di pittura Antonio Triacca, l’esposizione è il frutto dei lavori dell’anno scolastico 20222023: circa 70 opere di pittura, più una decina di sculture (sotto la guida del maestro Francesco Sartori), di una sessantina di artisti di tutte le età.

I quadri sono la rilettura in chiave contemporanea delle tecniche pittoriche delle grandi correnti che hanno fatto la storia dell’arte dell’ ‘800 e ‘900, dall’Impressionismo, Realismo, Post-impressionismo, Simbolismo, Divisionismo, fino a all’Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo e Surrealismo e Pop art. Gli allievi vengono stimolati non a copiare pedissequamente le opere dei grandi autori, ma a fare propri gli strumenti tecnici e stilistici delle avanguardie del passato. La mostra è visitabile a ingresso libero, da martedì a venerdì, dalle 15 alle 19, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. La Scuola Paolo Borsa, oggi Azienda Speciale, nasce come scuola comunale di disegno e scuola artigiana serale per operai e, dagli anni ’70 diventa Centro di Formazione Professionale e in parallelo Scuola Civica. Con deliberazione consiliare del 2010, il Comune di Monza approva lo statuto dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. Dispone dell’accreditamento regionale per i servizi formativi e dal 2013 anche per i servizi al lavoro.

"È prioritario - sottolinea la direttrice Barbara Vertemati - sostenere la crescita della persona e delle sue capacità, attraverso esperienze significative di apprendimento, lungo tutto l’arco della vita". L’architetto e pittore Antonio Vitacca, insegnante di pittura della scuola da ormai 40 anni, ha appena concluso una mostra personale “Nelle pieghe dell’immagine” a Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, nell’ambito della kermesse di eventi “Ville aperte”.

Cristina Bertolini