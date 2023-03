L’arena dei ballerini Dall’hip-hop alla classica Tifo da palazzetto per l’Italia della danza

La musica delle esibizioni e come colonna sonora del weekend il tifo del pubblico che ha riempito il PalaFitLine di Desio e tenuto il tempo battendo le mani. Tra sabato e domenica oltre duemila batterini di 150 società provenienti da tutta Italia si sono sfidati per la quinta edizione del Brianza Dance Competition. Sul palco, gruppi, singoli e un concentrato di grazia, eleganza, scioltezza con elementi acrobatici e grinta. Bravissimi i ballerini appartenenti nei vari concorsi delle otto scuole brianzole: Ballet Studio Seveso, Dance4Love di Barlassina, Danzart Academy di Biassono, New B&D di Giussano, NG Dance School di Villasanta, Professional Ballet Center di Seregno, Sound di Lissone e LT Academy di Verano Brianza. La pianificazione di MC Group Dancing School SSD, sotto la direzione artistica di Michela Cerrone e Vincenzo Gallone, ha passato l’esame. Mettendo un’ipoteca anche per iniziative future. Sempre nel segno della dance. Con un mix di stili, dai balli urban (hip hop e street dance ma anche contaminazione, tacchi e video dance) agli stili accademici come la danza classica, modern e contemporanea. Uno spettacolo fantastico di altissima qualità che ha fatto emergere il grande talento di giovanissimi ballerini. E un grande lavoro di una squadra di una trentina di volontari.

Sonia Ronconi