L’area verde di via Piave fiorisce. Trecentomila euro per riqualificarla

Al via i lavori di riqualificazione per il nuovo parco in via Piave e poi sarà riasfaltata la via Umberto 1. La giunta Consonni ha messo sul piatto un investimento di 300mila euro per realizzare un’area verde. L’area era stata acquistata dal Comune all’interno del piano per il recupero dell’ex Core. Nell’ottobre 2023 la giunta Consonni aveva dato l’ok per il progetto esecutivo di recupero e i lavori erano poi stati assegnati nel mese di febbraio. "Sarà determinante investire sul patrimonio arboreo - spiega il primo cittadino Samuele Consonni -, alcune piante devono essere sistemate e altre sostituite". L’area ha una superficie di 4mila metri quadrati e verrà irrorata co acqua piovana che, convogliata da tutta la piazza mercato, sarà raccolta in una vasca sotterranea. Per entrare nel nuovo parco, l’ingresso sarà sia da via Piave sia da via Umberto 1. Per alcuni interventi nei giardinetti bisognerà aspettare l’autunno. Il parco sarà accessibile dalla prossima primavera. Il progetto è firmato dal’architetto Marco Olivieri, che valorizza la continuità tra la piazza del mercato e l’ex frutteto. Sarà demolito il muro di via Piave, per unire i due spazi pubblici in modo da essere maggiormente fruibili e utilizzabili anche insieme in occasioni di avvenimenti particolari. Il nuovo parco di via Piave sarà aperto a tutti e dotato di strutture fisse, panche, teatrino, tappetini elastici e giochi. Le nuove specie arboree che saranno innestate nel giardino pubblico prenderanno ispirazione dall’antico frutteto. In un primo tempo nel progetto erano previsti 15 stalli per parcheggiare le auto in via Piave. Nell’attuale progetto, non sono invece più presenti.

Stanno per partire anche i lavori per il rifacimento del manto stradale nel tratto tra il vecchio oratorio maschile fino all’incrocio con via Piave. Per questo ci vorranno 170mila euro. L’asfaltatura con risorse dell’ente quest’estate,- tra i mesi di luglio e agosto, sarà realizzata in un tempo che durerà al massimo un mese; prima, proprio in questi giorni, devono concludersi i lavori edili per la realizzazione del parco. L’arteria, importante per il Comune di Verano, sarà pronta per quando suonerà la campanella per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Son.Ron.