L’area giochi dimenticata. Pavimento rotto e pericoloso

A due passi dal Comune, in pieno centro e frequentatissimo. Ma nonostante questo in condizioni critiche, con la pavimentazione che ricopre l’area giochi molto rovinata, con tutti gli angoli sollevati: più di una volta i bambini hanno finito per inciamparvi e cadere. Una situazione che crea non pochi disagi alle tante famiglie che utilizzano quel parchetto: il problema è già stato segnalato ripetutamente al municipio, "ma finora senza esito". Accade nei giardinetti di piazza IV Novembre, davanti alla biblioteca civica. Nel mirino l’area giochi. "La pavimentazione antitrauma è rovinata e non viene fatta manutenzione - racconta una lissonese -: ci sono tutti gli angoli delle piastrelle sollevate e i bambini inciampano e cadono. Sono state fatte segnalazioni al Comune, ma il problema non viene affrontato". "Piazza Libertà, a due passi da qui è stata risistemata due volte nel giro di pochissimi anni, qua invece niente - prosegue la donna -. Bisogna pensare a una riqualificazione legata alle persone che la usano". "Ora speriamo che la sistemazione venga fatta, ma non in questa stagione, che è quella in cui si adoperano di più i giardinetti". La situazione è ben nota al Comune. "I genitori hanno ragione, la pavimentazione è rovinata - risponde l’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè -, ma per sistemarla serve una cifra consistente: 100 euro al metro quadro. La nostra intenzione è di trovare i fondi necessari"

Fabio Luongo