L'Arcivescovo di Milano visita il Banco Alimentare: un messaggio di solidarietà agli adolescenti

Un momento che sarà difficile dimenticare. Lunedì sera l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia ha accolto la visita dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e di un gruppo di adolescenti, protagonisti di una delle sette esperienze proposte dalla Fondazione Oratori Milanesi nel cammino “Apprendisti di felicità – Insieme, pellegrini di speranza“, ispirato dalla Lettera agli adolescenti dell’Arcivescovo e inserito nel più ampio cammino di sensibilizzazione proposto in preparazione al Giubileo.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno potuto scoprire da vicino il funzionamento del Banco Alimentare, comprendendo come il recupero del cibo e la sua redistribuzione alle persone in povertà rappresentino non solo una risposta concreta al bisogno, ma anche un gesto d’amore.

Rivolgendosi ai ragazzi, l’Arcivescovo Delpini ha spiegato: "Un’iniziativa geniale ed esemplare che da tanti anni porta frutto e che ha raggiunto dimensioni notevoli. Certo, occorre sempre vigilare affinché l’aspetto culturale e spirituale prevalga su quello organizzativo-gestionale. Ma io voglio soprattutto esprimere gratitudine, apprezzamento e ammirazione. E userei anche un’altra parola, la parola “profezia“, che significa “dire qualcosa a nome di Dio al popolo di Dio“, dire come Dio vede il presente. Ecco, l’opera del Banco Alimentare ci aiuta a capire che Dio vede il presente come una vocazione alla fraternità, come ci dice papa Francesco, Dio ci ricorda che non ci deve essere nella stessa casa chi mangia troppo e chi non ha da mangiare".

Il presidente del Banco Alimentare della Lombardia, Dario Boggio Marzet, ha incoraggiato i giovani: "La vostra visita qui oggi non è solo un’occasione per conoscere il nostro lavoro, ma un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere le nuove povertà che spesso sono invisibili. La povertà non è solo quella che vediamo per strada, ma è anche quella che tocca famiglie, persone e vostri coetanei che vivono nel disagio".

Nel 2023 il Banco Alimentare della Lombardia ha aiutato, attraverso l’assistenza a circa 1.112 strutture caritative, 213.589 persone bisognose, distribuendo 19.172 tonnellate di prodotti alimentari.