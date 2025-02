L’appello della Polstrada: "Più agenti per i Giochi"

Potenziare, con urgenza, la Polstrada di Monza, aumentando di un terzo gli agenti oggi in servizio, così da arrivare ad avere in attività l’organico effettivo a suo tempo previsto per la sezione polizia stradale del capoluogo. Un passaggio fondamentale per poter garantire controlli efficaci lungo la Valassina, che è una delle arterie più importanti del territorio e che sarà uno dei collegamenti stradali principali durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo anno. È la richiesta messa nero su bianco dalla sezione Monza e Brianza del Sap, il Sindacato autonomo di polizia. A segnalare l’"urgenza del potenziamento dell’organico della polizia stradale di Monza" è il segretario provinciale del Sap, Alberto Valsecchi.

"Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina la statale 36 si conferma uno dei collegamenti principali, in particolare tra Milano e la Valtellina, zona destinata a ospitare numerose gare - spiega Valsecchi -. Questa arteria fondamentale, nel tratto Milano-Lecco, è da sempre presidiata dalla polizia stradale di Monza, già ex Distaccamento polizia stradale di Seregno", cui spetta il compito di garantire sicurezza e fluidità del traffico.

"Nonostante l’importanza strategica della statale 36, la sezione di polizia stradale di Monza, istituita 5 anni fa, continua a operare in condizioni di sotto organico - racconta Valsecchi -. Mentre il decreto costitutivo prevedeva un organico di 44 unità, al momento la struttura conta soltanto circa 30 agenti, pari a due terzi del personale necessario". "Questo deficit di 14 unità comporta non solo un carico di lavoro e sacrifici notevoli per il personale in servizio - sottolinea -, ma compromette anche la capacità di vigilanza completa ed efficace su una via così cruciale". Da qui la richiesta che, con le prossime assegnazioni di agenti, ci sia "una seria valutazione sul potenziamento della sezione polizia stradale di Monza", perché "venga colmato il deficit e garantita una vigilanza ottimale della statale 36 e delle altre arterie principali della provincia".