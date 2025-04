L’appello a "uno sforzo comune"

"I dipendenti non devono essere penalizzati", anche l’assessora regionale al Lavoro Simona Tironi chiede a St il cambio di passo sul piano industriale con un migliaio di esuberi.

"Preoccupazione – aggiunge – e rinnovato impegno per trovare soluzioni che non ricadano negativamente sull’occupazione e sul sistema produttivo. Siamo tutti consapevoli del valore strategico e del significato economico che questa realtà ricopre sul nostro territorio, serve uno sforzo comune per evitare che i lavoratori vengano danneggiati da un progetto che a oggi non convince".

Dopo l’incontro con la multinazionale al Pirellone, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo, aveva ribadito "la totale contrarietà della Regione alle soluzioni proposte dai manager" e li ha invitati a rivedere il ruolo di Agrate nel Gruppo ora e in futuro e a tutelare il personale, più di 5.300 addetti in Brianza. L’azienda "si è impegnata in questa direzione", il nuovo confronto sarà fra poco più di un mese.

Bar.Cal.