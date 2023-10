L’amica del cuore in lacrime:: "Ho tenuto a battesimo suo figlio"

"Eravamo amiche, anzi più che amiche, quasi sorelle; ...e infatti la nostra chat si chiama “Quasi sorelle”, siamo cresciute insieme e abbiamo condiviso tutto". A raccontarlo è Paola Villa, amica del cuore di Laura Pessina, compagna di studi e collega della sorella di Laura e madrina del figlio Fabio. Condividevano la passione per il teatro, insieme ad altre 23 amiche dell’oratorio Maria Bambina, con cui hanno fondato la compagnia teatrale “Ancora insieme”. Laura, parrucchiera professionista, si occupava di trucco e parrucco, oltre a cantare nel coro. Hanno fatto in tempo a portare in scena l’ultimo spettacolo, lo scorso fine settimana: “Appuntamento alla casa del sole” nel teatro della Parrocchia San Giuseppe. Naturalmente tutte erano truccate e pettinate da Laura... "ed eravamo tutte bellissime" dice Paola. "Ricordo la prima vacanza insieme da adolescenti - continua - ora, dopo 42 anni, ne stavamo organizzando un’altra. Ma martedì pomeriggio alle 13.45 abbiamo ricevuto la notizia dell’incidente dalla suocera, l’unica rimasta illesa. Adesso invece di una vacanza organizzeremo il rosario e le esequie funebri. Vogliamo che sia una cerimonia accorata, prepareremo letture e canti, per darle l’ultimo saluto alla nostra maniera". Da ragazzina Laura era timida e riservata, ma sul lavoro era precisa e cordiale. Dapprima aveva un negozio a Brugherio. Poi, per stare vicino alla famiglia ha optato per spostare l’attività in casa, regolarmente dichiarata, per evitare qualsiasi infrazione. "Il suo interesse principale - ricorda Paola - era stare vicino alla sua famiglia e crescere i suoi figli. Quindi l’attività in casa, in un locale trasformato in atelier, le permetteva di conciliare famiglia e lavoro". A Brugherio la conoscono tutti, perché andava a casa a domicilio delle signore anziane per un taglio, una pettinatura o una messa in piega... per far sentire tutte belle a qualsiasi età. Ogni evento e ogni festa era condivisa con le amiche: "ultimamente - ricorda Paola - avevamo festeggiato la laurea in ingegneria del figlio Fabio".

Cristina Bertolini