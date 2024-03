L’America del soul e del jazz. Viaggio nei chiaroscuri della voce

Parole e canzoni, musica e racconto per un viaggio nel cuore dell’America. Brani celebri, il calore del soul e le note del jazz per un’immersione nella musica e nella cultura a stelle e strisce. È quanto proporrà il concerto-spettacolo dal titolo “Night and Day“, scritto e diretto da Irene Carossia, che verrà portato in scena domani e sabato alle 20.30, e in replica domenica alle 17, sul palco del Crf, il Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli a Lissone. I pezzi più famosi di Jerome Kern, l’autore di classici come “Smoke gets in your eyes“ e “The way you look tonight“, di canzoni per Broadway e per film di Hollywood, i brani di Cole Porter, le composizioni firmate da George e Ira Gershwin e le musiche eleganti e trascinanti di Duke Ellington scivoleranno sul palcoscenico interpretate dall’attrice e cantante Irene Carossia, capace di passare dall’ironia alla seduzione in un gioco di chiaroscuri vocali. Un’altra attrice, Luisa Caglio (a sinistra nella foto con Irene Carossia), avrà invece le vesti della narratrice, con il compito di guidare il pubblico in quel mondo artistico.

Assieme faranno respirare atmosfere di un tempo passato e porteranno ad apprezzare un genere musicale in bilico tra jazz e classica, capace di donare grandi emozioni. Lo scopo dichiarato è quello di intrigare gli spettatori, incuriosendoli e spingendoli a voler conoscere ancor meglio questi generi e autori. Biglietto d’ingresso 10 euro. Lo spettacolo vuole inoltre celebrare la Giornata mondiale del teatro, che, spiega Carossia, "deve essere un momento di festa, di bellezza, un’occasione per mostrare al pubblico fino a che punto il teatro sia un luogo dal quale attingere nuove e potenti energie".

Proprio per tale ricorrenza il Centro di ricerca e formazione Carossia organizzerà anche un laboratorio di teatro per permettere, a chi lo volesse, di sperimentare e vivere da protagonista l’emozione di calcare il palcoscenico. Sarà una vera e propria lezione guidata dallae attrici della Compagnia Stabile Carossia, durante la quale sarà possibile avvicinarsi all’arte della recitazione. L’iniziativa si svolgerà nella sede del Centro, mercoledì 27 dalle 20 alle 22.30 e sarà completamente gratuita. Per partecipare occorre però obbligatoriamente iscriversi in anticipo. Le prenotazioni, sia per lo spettacolo sia per il laboratorio, si possono effettuare scrivendo a segreteria@crfcarossia.eu oppure telefonando al 339/1624727.