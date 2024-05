L’altro volto polifonico della madre di Gesù. In scena “Happy Mary“

Un racconto poetico, comico e drammatico insieme, che prova a mostrare in modo diverso Maria di Nazareth, vista non più solo come la madre addolorata, ma come una donna forte, capace di felicità. È l’originale spettacolo teatrale dal titolo “Happy Mary - Un monologo polifonico“, che verrà portato in scena oggi alle 21 al teatro Santa Maria di Biassono: a salire sul palco di via Segramora sarà l’attrice Laura Magni, che assumerà le voci di sette diversi personaggi. Biglietti dai 13 ai 15 euro. Domani e domenica, invece, il Santa Maria ospiterà il “Weekend di Teatrolab“: domani alle 15.30 la scalcinata compagnia circense di “Circomatto“, alle 17.30 "I Miti"; dopodomani alle 15.30 “Vincent Van Gogh - Il Canto del Mare“, alle 17.30 “L’ultima occasione“.

F.L.