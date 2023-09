L’alleanza rossoverde cresce. Apertura alle liste civiche e ai movimenti ambientalisti

Unire il cammino dell’Alleanza Verdi Sinistra con quello delle liste civiche e dei movimenti ambientalisti presenti sul territorio e che ne condividono valori e idee, nel nome della giustizia sociale e ambientale. Una prospettiva a medio e lungo termine, che guarda alle prossime elezioni europee e oltre. È quanto si prefiggono i rappresentanti di partiti, liste, associazioni e movimenti che si ritroveranno domani alle 14 al teatro Binario 7 all’incontro “Entrare Fuori - Camminare insieme per andare lontano“, organizzato da Alleanza Verdi Sinistra Lombardia per raccogliere l’appello lanciato, a livello nazionale, da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. All’iniziativa parteciperanno esponenti di Sinistra Italiana, Verdi e di molte liste civiche della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, ma anche attivisti per il clima e i diritti sociali.

Obiettivo, "valorizzare le esperienze locali e i movimenti che condividono la prospettiva rossoverde". "L’iniziativa cade in un momento di campagna elettorale a Monza, ma non nasce per questa campagna – spiega Giovanna Amodio, una delle coordinatrici provinciali di Sinistra Italiana –. Abbiamo pensato di farla qui perché la Lombardia, la Brianza sono ricche di esperienze di questo tipo che guardano a sinistra, nonostante si pensi che sia un territorio di centrodestra. Vogliamo tessere relazioni in questo campo largo della sinistra, chi parteciperà lo farà in rappresentanza di movimenti e liste civiche specifiche. I temi affrontati sono funzionali a rappresentare una serie di realtà per confrontarsi e continuare ad allargare i rapporti".

F.L.