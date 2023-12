Ladri di sogni in sala prove. Colpite le giovani band

Un furto odioso perché toglie ai giovani musicisti la possibilità di esercitarsi e di comporre. Casse, sintetizzatore, testate per chitarre, microfoni: mille euro di bottino al Sulé ad Agrate, i ladri razziano l’attrezzatura della sala prove al Centro giovani del Comune al parco Aldo Moro e gli artisti lanciano l’appello: "Non avete fatto solo un danno economico, ma soprattutto sociale. Gli strumenti sono utilizzati dalle band del territorio a prezzi politici, restituiteceli subito". Il colpo è stato portato a termine a cavallo di Natale, quando la struttura era chiusa per le festività di fine anno, sull’episodio indagano i carabinieri di Vimercate. Sui social il Centro ha pubblicato l’elenco completo della refurtiva, chiedendone "l’immediata riconsegna".

"Ritrovate un barlume di umanità e tornate sui vostri passi", scrivono i gestori del polo nato nel 2003 e subito diventato punto di riferimento delle band brianzole e di tantissimi ragazzi, che fra le sue mura hanno trovato l’opportunità di crescere anche sul palcoscenico.

Agli investigatori sono state consegnate le immagini delle telecamere esterne, la speranza è che un particolare possa aiutarli a risalire ai responsabili, ma qui in realtà tutti contano sul fatto che i soliti ignoti "capiscano le ripercussioni del loro gesto e ci ripensino".