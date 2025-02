Ladri da strapazzo. Sei colpi in centro ma 4 falliscono

Prendono di mira il centro, ma erano “da strapazzo“. Nelle ultime notti polizia e carabinieri si sono trovati alle prese con una raffica di furti o tentativi di effrazioni in negozi nel salotto buono di Monza: 6 tentati, ma solo 2 riusciti.

L’ultimo, nella notte fra giovedì e venerdì, nel negozio di abbigliamento Nanette di via Carlo Alberto, non ha dato frutto (per i ladri). In via Vittorio Emanuele al negozio La Dea i delinquenti sono riusciti invece si sono impadroniti di un computer e fondo cassa. Niente da fare invece alla Vodafone di via Italia, dove i ladri si sono anche feriti provando a scassinare la porta come testimoniato dalla tracce di sangue trovate. L’allarme ha reso vano invece il tentato furto al negozio di abbigliamento Elena Mirò in piazza Centemero e Paleari. Forse solo un atto vandalico il vetro danneggiato in un bar accanto. Sugli episodi indagano carabinieri e polizia.

È stato invece individuato e denunciato il ladruncolo di appena 16 anni, di origine straniera, autore di un furto al supermercato del centro. Qui – ma era sabato 15 febbraio scorso – si era impadronito di cioccolato e caramelle prelevate dagli scaffali ed era sfuggito al titolare e a un commeesso che se ne erano accorti. Gli agenti della polizia locale, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza, hanno rintracciato il responsabile, che faceva parte di un gruppo di ragazzini che si muoveva nei paraggi. Grazie anche agli indumenti indossati, gli agenti del nucleo motociclisti sono riusciti a rintracciarlo nei pressi del municipio. Inutile il tentativo di negare, alla fine il giovane davanti all’evidenza ha dovuto ammettere tutto.

Dario Crippa