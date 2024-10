L’Accademia in Brianza. Una giornata da capitale

Capitale mondiale del panettone per un giorno. Si terrà lunedì 14, all’Hotel de la Ville la convention mondiale del Panettone organizzata dall’Accademia dei maestri del lievito madre e del Panettone italiano. Esperti di settore e ospiti internazionali avranno un’intera giornata per confrontarsi sul grande lievitato, icona dell’eccellenza e della tradizione italiana nel mondo.

La convention, giunta alla IV edizione, si aprirà con i saluti del maestro Claudio Gatti, presidente dell’Accademia, interverrà Carlo Abbà, assessore alle Attività produttive del Comune. Ad aprire i lavori alle 10.20 la tavola rotonda “Da prodotto artigianale a business globalizzato: quale futuro e quali tutele per il panettone italiano?“ con Claudio Gatti, l’on. Daniela Dondi, promotrice della proposta di legge per l’Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano, Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia impegnata nel rilancio delle eccellenze agroalimentari lombarde anche in considerazione della candidatura della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’Unesco, e con un contributo di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione UniVerde e già ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente. A seguire Carlo Meo, direttore del Corso Brand & Retail Experience Design presso Poli.design Politecnico di Milano, approfondirà gli scenari futuri con il panel “Il fenomeno panettone oggi, tra costume e mercato“. Sarà poi la volta di Roy Shvartzapel che con Angela Frenda affronterà La visione americana: il panettone negli Stati Uniti. Attesissimo lo speech dall’imprenditore monzese Marco Miglio, creator del dolce istituzionale del Giubileo della Regina Elisabetta. Subito dopo saranno presentati i nuovi riconoscimenti di Accademia maestri del lievito madre, con la consegna dei premi per gli ambasciatori del panettone italiano nel mondo e verranno rivelate le prime novità del Campionato mondiale di Panettone 2025. Nel pomeriggio l’Osservatorio internazionale presenterà le diverse interpretazioni del panettone nel mondo. Si parlerà di come cambia la figura dell’artigiano e le tecniche di lavorazione, di cottura, ingredienti, secondo le nuove esigenze di consumo, fra panettone tradizionale, al cioccolato, senza lattosio, gluten free, vegan, fino al panettone proteico, salato e con il gelato. L’obiettivo dell’Accademia è la destagionalizzazione del panettone: la pasta rimane la stessa, ma il panettone può prendere la forma del baffo per la Festa del papà, dei magi per l’Epifania e della colomba per Pasqua.

C.B.