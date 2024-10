La voce magnetica del prodigio Letizia Joy e le atmosfere gotiche

Una cantante versatile, dallo stile elegante e intenso, capace di passare con disinvoltura da atmosfere rock a sonorità più intime e acustiche. E poi uno spettacolo teatrale dai toni gotici, in cui si mescolano le tinte della paura e del mistero assieme a quelle del sogno e dei sentimenti più profondi. Sono gli appuntamenti che animeranno la settimana del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Gli eventi partiranno già da giovedì, con una “degustazione narrativa“ di birre artigianali insieme a Marco Rubelli del birrificio Menaresta alle 18.30. Venerdì sera cominceranno invece gli spettacoli veri e propri: dalle 20 sul palco di via Giovanni da Sovico salirà la talentuosa cantante Letizia Joy (foto), che con la sua voce magnetica e in grado di spaziare con naturalezza tra sonorità differenti darà vita a un concerto acustico. L’artista è nota anche come voce del progetto Symphonika. Sabato alle 21 toccherà al teatro con “Racconti Gotici“, scritto, diretto e interpretato dal performer Filippo Giussani, che trasporterà il pubblico in un mondo di suggestioni gotiche, attraverso dieci brevi storie. Per info 039.900.84.48, prenotazioni via mail a biglietteria@oppart.it.

F.L.