La vita di coppia raccontata da Max Pisu e Gaia De Laurentiis

Le dinamiche della vita di coppia e di famiglia viste attraverso una lente esilarante ma non meno veritiera, tra gelosie, figli che costringono a notti insonni, case sempre troppo strette e altri piccoli problemi quotidiani, in un arco di tempo che va dai primi mesi dopo le nozze a quasi trent’anni di matrimonio. Il tutto portato in scena da una coppia di protagonisti d’eccezione, gli attori Max Pisu e Gaia De Laurentiis, noti al grande pubblico sia per l’attività teatrale sia per quella televisiva, e che qui vestiranno i panni di marito e moglie. Mercoledì alle 21 il Teatro Nuovo di via San Gregorio ospiterà lo spettacolo “Come sei bella stasera“, uno spaccato di vita reale uscito dalla penna di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz e sceneggiatore, che farà immedesimare gli spettatori. Biglietti da 20 a 30 euro.