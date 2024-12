La Vero Volley in Cina. Esordio contro Gerdau. Orro pronta al rientro

È iniziata l’avventura cinese della Numia Vero Volley Milano, sbarcata a Hangzhou dove da domani si svolgerà il Mondiale per club femminile. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno già iniziato ad allenarsi in vista del loro esordio, che avverrà alle 2 della notte tra lunedì e martedì contro contro le brasiliane del Gerdau Minas. Alessia Orro (che dopo aver saltato le ultime partite di serie A1 e Champions League dovrebbe tornare in campo) e compagne se la vedranno poi contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank mercoledì alle 12.30, mentre giovedì alla stessa ora sfideranno le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Nell’altro girone poi sono state inserite le campionesse d’Italia e d’Europa in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, le altre brasiliane del Dentil Praia Clube, le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki e le vietnamite del Bank Ninh Binh. Le semifinali saranno sabato 21 dicembre (alle 8 la prima, alle 12.30 la seconda) mentre la finalissima è in calendario domenica 22 dicembre alle 12.30. Sarà però preceduta dalla finale per 3° e 4° posto delle ore 8. Andrea Gussoni