La tribute band di Celentano. Il Re degli Ignoranti aiuta le donne

Conto alla rovescia e ancora posti disponibili per contribuire alla serata di raccolta fondi promossa dall’associazione Qui Donna SiCura Odv che porta avanti la propria attività a favore della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori per il supporto e lo studio dei tumori alla mammella e dei tumori femminili. L’11 aprile, sul palco del teatro Manzoni andrà in scena uno spettacolo concerto a fini benefici: la naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer con Adriano Celentano è la scintilla che accende la tribute band “Il Re degli Ignoranti“.

Cantante professionista già da molti anni, Schweizer si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Celentano, senza forzature e con lo stesso accento naturale. La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare, sempre con grande facilità e scioltezza. Per completare la magia, l’artista indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati da Celentano nei diversi periodi della sua lunga carriera. Diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage. La stessa cura è stata dedicata alla parte musicale: sono stati ricreati gli arrangiamenti originali, eseguiti da ben 10 musicisti professionisti. Tre coriste sono le protagoniste anche di curatissime coreografie, in perfetta interazione con il protagonista. Info e prenotazioni: Qui Donna SiCura tel. 340.28.25.077, Lo Scrigno via Ramazzotti 22, tel. 328.32.55.705, Bar Derby via Ponchielli 32. Donazione unica 25 euro. Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni piazza.

Diversamente da molte tribute band, lo show conquista anche chi non è un fan di Adriano Celentano. La sceneggiatura è serrata, scorrevole e divertente; anche lo scettico, anche chi pensava di rimanere pochi minuti, viene coinvolto dalla simpatia di Maurizio fino all’ultimo bis. Anche fuori dai confini nazionali “Il Re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show“ ha ottenuto risultati eclatanti. Ormai conosciutissimo in Russia, Maurizio è spesso ospite di trasmissioni televisive, al fianco di grandi artisti. Memorabile il concerto al Crocus City Hall di Mosca, un sold out da 7.000 persone, incluso nel grandioso tour che ha raggiunto l’estremo oriente della nazione russa. Nel 2015 lo spettacolo ha debuttato con successo anche nei teatri degli Stati Uniti d’America e molte altre sono le nazioni già raggiunte: Francia, Ucraina, Spagna, Lettonia, Kazakhstan, Germania, Cipro, Moldova, Turchia.